Хто проголосував за арешт нардепа Мосійчука (поіменне голосування)
20:18, 17 вересня 2015Політика
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Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.
Мосійчука відвезли до ГПУ / Фото УНІАН
За це рішення проголосували 262 народних депутати із 318, зареєстрованих у сесійній залі.
За арешт Мосійчука віддали свої голоси 116 депутатів з БПП "Солідарність", 64 - "Народного фронту", 12 - "Батьківщини", 6 - Опозиційного блоку, 14 - "Відродження", 7 - групи "Воля народу" і 17 позафракційних депутатів, передає ТСН.
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4 депутати з Радикальної партії Олега Ляшка проголосували проти арешту свого колеги.
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