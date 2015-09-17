Хто проголосував за арешт нардепа Мосійчука (поіменне голосування)

20:18, 17 вересня 2015
Політика
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Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

Игорь Мосийчук / Фото УНИАН

За це рішення проголосували 262 народних депутати із 318, зареєстрованих у сесійній залі.

За арешт Мосійчука віддали свої голоси 116 депутатів з БПП "Солідарність", 64 - "Народного фронту", 12 - "Батьківщини", 6 - Опозиційного блоку, 14 - "Відродження", 7 - групи "Воля народу" і 17 позафракційних депутатів, передає ТСН.

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4 депутати з Радикальної партії Олега Ляшка проголосували проти арешту свого колеги.

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