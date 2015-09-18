Стала відома дата візиту генсекретаря НАТО в Україну
11:48, 18 вересня 2015Політика
1100 0
На запрошення президента Петра Порошенка 21-22 вересня Україну відвідає генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у рамках візиту президент України і генсекретар, зокрема, відкриють спільні навчання Україна-НАТО з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій "Україна-2015", які проходитимуть на Яворівському полігоні (Львівська область).
Читайте такожНАТО откроет в Украине полноценное представительство - Климкин
Крім того, на запрошення президента Йенс Столтенберг візьме участь у тематичному засіданні РНБО з питань реформування сектору безпеки і оборони України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter