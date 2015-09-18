На Генасамблеї ООН Порошенко проведе близько десяти зустрічей з лідерами інших держав

14:31, 18 вересня 2015
Політика
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Президент Петро Порошенко у рамках візиту до Нью-Йорка для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН 27 вересня виступить на саміті сталого розвитку, а 29 вересня - на пленарних дебатах.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави адміністрації президента (АП) Костянтин Єлісєєв.

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Заступник глави АП зазначив, що наразі опрацьовується низка двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав. "Цих зустрічей буде біля десятка", - повідомив Костянтин Єлісєєв.

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