Порошенко 29 вересня виступить на загальних дебатах в рамках 70-ї сесії Генасамблеї ООН

Як повідомляє прес-служба постійного Представництва України при ООН, сьогодні, 15 вересня, розпочнеться урочисте відкриття ювілейної, сімдесятої сесії Генасамблеї ООН.

"Цьогорічна сесія стане знаковою та важливою для організації. Попереду - багато важливих глобальних форумів та дискусій з актуальних питань порядку денного світової політики, серед яких - міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, подолання негативних кліматичних змін, реформа Ради безпеки, аналіз стану дотримання прав людини у світі та багато інших питань, що становлять особливий інтерес та важливість для міжнародної спільноти", - йдеться у повідомленні.

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Разом з тим зазначається, що "на загальних дебатах найвищого рівня нашу державу представлятиме делегація на чолі з президентом України Петром Порошенком, який виступить з промовою у залі Генасамблеї 29 вересня та проведе низку дво- та багатосторонніх зустрічей під час свого перебування у Нью-Йорку".

Президент України представлятиме державу на найбільш важливих та знакових заходах відкриття 70-ї сесії Генасамблеї ООН за участі світових лідерів.

Водночас у представництві зауважили, що українська делегація в ООН готова до плідної та результативної роботи під час цьогорічної сесії, яка має на меті підтвердити відданість нашої держави принципам дотримання Статуту ООН, просування утвердження миру та безпеки у світі, а також зміцнення міжнародного права.

Ключовим елементом роботи вітчизняної делегації в ООН цього року стане знаменна подія - вибори України до складу непостійних членів Ради безпеки на період 2016-2017 років, які відбудуться у жовтні цього року.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня у Нью-Йорку стартує 70-та Генеральна Асамблея ООН.

Делегати зі 193 країн зберуться на фоні нагальних світових проблем – міжнародного тероризму, війни з так званою "Ісламською державою", незаконної анексії Криму, російської агресії на Сході України, проблем зміни клімату та багаточисленних порушення прав людини.