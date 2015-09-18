Парубій: у парламенті одностайна позиція щодо боротьби з корупцією

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник «Народного фронту» Андрій Парубій у четвер в ефірі телеканалу ICTV.

«У Верховній Раді всі антикорупційні рішення ухвалювались фактично одноголосно», - наголосив перший віце-спікер.

«Ми розраховуємо, що вже на найближчому засіданні побачимо подання на притягнення до відповідальності колишніх членів Партії регіонів, а сьогодні – Опозиційного блоку, які розкрадали з української казни мільярди», - додав представник «Народного фронту».

«І ми чекаємо задля справедливості, задля відчуття, що закон – один для всіх, що такі самі подання будуть на тих злочинців та злочинів, проти яких ми стояли на Майдані. І я переконаний, що парламент так само буде одностайний у підтримці цих подань», - резюмував Андрій Парубій.