У Мінську обговорюють можливість проведення виборів на Донбасі за спецзаконом - ЗМІ

Про це повідомляє видання DT.UA.

Як зазначається у статті, це з'ясувалося після зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки", що відбулася 12 вересня в Берліні.

"Після завершення зустрічі міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало заяву, в якій, зокрема, зазначалося: "Умови і терміни проведення місцевих виборів будуть визначені в робочій групі з питань політики Контактної тристоронньої групи. Вони спираються на пропозиції координатора відповідної робочої групи П'єра Мореля".

Офіційно "план Мореля" називається "Елементи для тимчасового закону про місцеві вибори в деяких районах Донецької та Луганської областей".

Наголошується, що політична підгрупа тристоронньої контактної групи обговорює можливість розробки спеціального закону, що дозволяє провести вибори на неконтрольованих територіях в рамках українського законодавства.

"Ця можливість закріплена рішенням глав МЗС чотирьох держав. І ця можливість далі обговорюється сторонами. І обговорюватиметься аж до паризького саміту "нормандської четвірки", тобто щонайменше до кінця вересня, незважаючи на "указ" Захарченка про проведення власних виборів", - пише видання.

Також цю інформацію DT.UA підтвердили особи, причетні до мінського процесу.

Читайте такожУ Порошенка заявили про розробку плану дій у разі проведення бойовиками псевдовиборів

Як повідомляв УНІАН, Президент Франції Франсуа Олланд наголосив на необхідності проведення місцевих виборів на Донбасі відповідно до українського законодавства.

У МЗС Швеції засудили схвалення Росією псевдовиборів, які на окупованих територіях Донбасу планують організувати бойовики.

Заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що Київ розробляє з міжнародними партнерами подальший план дій у разі проведення бойовиками незаконних виборів на Донбасі.