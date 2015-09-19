У Мінську обговорюють можливість проведення виборів на Донбасі за спецзаконом - ЗМІ
Під час зустрічей Контактної тристоронньої групи в Мінську за участю української сторони триває активне обговорення спеціального закону для проведення виборів на неконтрольованих територіях Донбасу.
Про це повідомляє видання DT.UA.
Як зазначається у статті, це з'ясувалося після зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки", що відбулася 12 вересня в Берліні.
"Після завершення зустрічі міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало заяву, в якій, зокрема, зазначалося: "Умови і терміни проведення місцевих виборів будуть визначені в робочій групі з питань політики Контактної тристоронньої групи. Вони спираються на пропозиції координатора відповідної робочої групи П'єра Мореля".
Офіційно "план Мореля" називається "Елементи для тимчасового закону про місцеві вибори в деяких районах Донецької та Луганської областей".
Наголошується, що політична підгрупа тристоронньої контактної групи обговорює можливість розробки спеціального закону, що дозволяє провести вибори на неконтрольованих територіях в рамках українського законодавства.
"Ця можливість закріплена рішенням глав МЗС чотирьох держав. І ця можливість далі обговорюється сторонами. І обговорюватиметься аж до паризького саміту "нормандської четвірки", тобто щонайменше до кінця вересня, незважаючи на "указ" Захарченка про проведення власних виборів", - пише видання.
Також цю інформацію DT.UA підтвердили особи, причетні до мінського процесу.
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