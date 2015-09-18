У Порошенка заявили про розробку плану дій у разі проведення бойовиками псевдовиборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

Єлісєєв розповів, що сьогодні відбулися консультації з німецькою стороною з тим, щоб скоординувати позиції стосовно того, які ще необхідно вжити заходи, щоб заплановані бойовиками вибори на Донбасі не відбулися.

Заступник АП нагадав, що будь-які вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей мають відбуватися згідно з українським законодавством з повним дотриманням стандартів БДІПЛ/ОБСЄ.

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"Ми сподіваємося, що ці меседжі і сигнали таки нарешті будуть почуті у відповідній столиці (у Москві - УНІАН), і все-таки ці вибори будуть скасовані, інакше тоді наслідки проведення цих виборів будуть мати непередбачені негативні наслідки для всього процесу", - наголосив Єлісєєв.

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У цьому зв'язку він сказав, що "в нас дійсно відбувається активний діалог з нашими партнерами на предмет розробки цілого комплексу дій і заходів у разі, якщо негативний сценарій відбудеться, тобто якщо ці вибори відбудуться".

Разом з тим, він сказав, що Україна все ще сподівається, що вибори бойовиків на Донбасі будуть скасовані.

У липні президент Петро Порошенко заявив, що проведення представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" місцевих виборів 18 жовтня може мати руйнівні наслідки для деескалації напруги на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Центрвиборчком прийняв рішення про те, що місцеві вибори, призначені на 25 жовтня поточного року, не будуть проводитися на окупованій території у 125 населених пунктах Донецької області та 146 – Луганської. Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня поточного року.