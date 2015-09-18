У Швеції назвали "вибори" бойовиків на Донбасі фальшивкою і звинуватили РФ у серйозному порушенні "Мінська-2"
18:17, 18 вересня 2015Політика
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Схвалення Росією псевдовыборов, які на окупованих територіях Донбасу планують організувати бойовики, є порушенням Мінських угод.
Схвалення Росією псевдовиборів на Донбасі порушує Мінські угоди / if.ua
Про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Маргот Валльстрьом у Twitter.
"Схвалення Росією фальшивих виборів на Донбасі є серйозним порушенням Мінських угод. Дотримання стандартів ОБСЄ та українського законодавства життєво важливі", - написала вона.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що Україна розробляє з міжнародними партнерами подальший план дій у разі проведення бойовиками незаконних виборів на Донбасі.
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