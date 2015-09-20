Парад невизнаних: Захарченко та Плотницький відвідають Південну Осетію

Ватажки так званих самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький відвідають Південну Осетію на честь святкування 25-річчя невизнаної республіки, повідомляє Газета.ru.

Крім того, урочисті заходи в Цхінвалі 20 вересня відвідає "президент" невизнаної Абхазіїта чиновники з Росії, в тому числі голова Північної Осетії Тамерлан Агузаров і міністр у справах Північного Кавказу Лев Кузнєцов.

За словами Гани Яновської, прес-секретаря керівника невизнаної Південної Осетії, це перший офіційний візит ватажків самопроголошених республік до Цхінвала.

Читайте також"ДНР" підпише угоду про взаємодопомогу з Південною Осетією - представник осетинців

Раніше повідомлялося, що на підтримку невизнаних держав Росія витрачає до 5 мільярдів доларів в рік.