Росія та окуповані території: їх вартість для громадян РФ (карта)

Російська стратегія хоч і не дешева, але більш ніж раціональна з геополітичної точки зору. Росія, яка все більше слабшає зсередини, ззовні стикається зі все зростаючим впливом США на пострадянському просторі. Росія й надалі намагатиметься захопити та утримати якомога більше плацдармів у своєму близькому зарубіжжі, з метою використовувати їх потім проти Заходу.

Про це говориться у звіті американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.

"Навіть на початку 1990-х років, коли Росія була змушена зменшитися до своїх нинішніх розмірів, Кремль все одно знаходив час та гроші, щоб утримувати і фінансувати окуповані території Осетії та Абхазії в Грузії та Придністров'я в Молдові. По мірі зростання російської економіки, дедалі більше виділялося військ та фінансів для підтримки цих територій на плаву", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що окуповані Росією території мають багато спільного. Всі вони крихітні – Південна Осетія займає близько 3,9 тисячі кв. км з населенням 40 000 жителів, Абхазія – 8,5 тисячі кв. км і 240 000 жителів, Придністров'я – 4,1 тисячі кв. км та 555 тисяч жителів. Також всі вони економічно ізольовані, з тіньовою економікою, а їх фінансове виживання безпосередньо залежить від щедрості Росії.

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Крім того, останніми роками геополітична гра Росії стає дедалі складнішою та витратнішою. На додаток до приєднання Криму (26 000 кв. км території та 2 мільйони населення), Кремль взяв на утримання самопроголошені ДНР і ЛНР (близько 16 тисяч кв. км території з населенням майже 3,5 мільйона чоловік) на сході України.

І хоча точні цифри відсутні, за приблизними оцінками Росія щорічно витрачає близько 300 мільйонів доларів на Абхазію і щонайменше по 100 мільйонів доларів на Південну Осетію та Придністров'я, забезпечуючи наповнення їхніх бюджетів, низькі ціни на бензин, виплату пенсій та інше.

Крім того, в 2015 році Росія виділила мінімум 2,42 мільярда доларів на Крим (не рахуючи військових витрат), і, згідно з доповіддю аналітика Вищої школи економіки Сергія Алексашенко, 2015 року федеральний бюджет виділить щонайменше 2 мільярди доларів на військову підтримку окупованих територій на сході України, і ці цифри продовжують зростати.

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І це ще не весь перелік. Протягом останніх тижнів світ спостерігає різке збільшення російської військової підтримки режиму в Сирії, де Кремль розраховує на тривале перебування своїх військ. Подібне втручання робить неможливим вирішення конфлікту мирним шляхом.

Російська участь в сирійському конфлікті тісно пов'язана з війною на сході України: що більше США залежатимуть від Росії у вирішенні конфлікту на Близькому Сході, тим менша ймовірність їх втручання в процеси, які відбуваються на пострадянському просторі.

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Тим часом у Нагірному Карабаху в найближчі місяці може знову спалахнути заморожений конфлікт: ми бачимо всі ознаки того, що Азербайджан може спробувати переглянути свій статус-кво з Вірменією, а Росія готується до відправки миротворців для подальшого утримання регіону в сфері свого впливу.

Втім, навіть такі витрати не критичні для російської економіки: за приблизними розрахунками, Росія витрачає на ці території близько 5 мільярдів доларів на рік, що складає менше 3% федерального бюджету в 2015 році (206 мільярдів доларів). Разом з тим, не варто забувати, що ця сума не включає в себе кошти оборонного бюджету, виділені на військові операції в Україні та Сирії.