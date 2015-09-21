Генсек НАТО: проведення фіктивних виборів на Донбасі підірве Мінські угоди
Проведення сепаратистами фіктивних виборів на Донбасі підірве виконання Мінських угод.
Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив на прес-конференції у Львівській області.
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"Будь-які вибори, які відбудуться на сході України не у відповідності до українського законодавства, будуть порушенням Мінських домовленостей. Вони будуть фіктивними і не будуть ніким визнані. Важливо, щоб вибори пройшли у відповідності до українського законодавства, тому що це є важливою частиною виконання Мінських домовленостей", - заявив Йенс Столтенберг.
Відповідаючи на запитання щодо можливого членства України в НАТО, Йенс Столтенберг підкреслив, що позиція НАТО з цього питання залишається незмінною.
"Ми наголошуємо, що кожна держава має фундаментальне право вирішувати, яким шляхом вона хоче рухатися, і це стосується питання безпеки", - наголосив генсек НАТО.
Він зазначив, що наразі Україна "рухається шляхом реформ, модернізує свої сили, і НАТО їй в цьому допомагає". "І потім Україна буде вирішувати, чи хоче вона подавати заявку, і якщо Україна вирішить це зробити, ми розглянемо цю заявку, як і всі інші", - додав він.
Йенс Столтенберг також зазначив, що дії Росії в Криму та на сході України "є не тільки порушенням територіальної цілісності України, але й також підривають стабільність всієї Європи".