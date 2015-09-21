Генсек НАТО: проведення фіктивних виборів на Донбасі підірве Мінські угоди

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив на прес-конференції у Львівській області.

Читайте такожПорошенко назвав умову проведення виборів у Донецьку та Луганську

"Будь-які вибори, які відбудуться на сході України не у відповідності до українського законодавства, будуть порушенням Мінських домовленостей. Вони будуть фіктивними і не будуть ніким визнані. Важливо, щоб вибори пройшли у відповідності до українського законодавства, тому що це є важливою частиною виконання Мінських домовленостей", - заявив Йенс Столтенберг.

Відповідаючи на запитання щодо можливого членства України в НАТО, Йенс Столтенберг підкреслив, що позиція НАТО з цього питання залишається незмінною.

"Ми наголошуємо, що кожна держава має фундаментальне право вирішувати, яким шляхом вона хоче рухатися, і це стосується питання безпеки", - наголосив генсек НАТО.

Він зазначив, що наразі Україна "рухається шляхом реформ, модернізує свої сили, і НАТО їй в цьому допомагає". "І потім Україна буде вирішувати, чи хоче вона подавати заявку, і якщо Україна вирішить це зробити, ми розглянемо цю заявку, як і всі інші", - додав він.

Йенс Столтенберг також зазначив, що дії Росії в Криму та на сході України "є не тільки порушенням територіальної цілісності України, але й також підривають стабільність всієї Європи".