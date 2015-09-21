Генсек НАТО: ситуація з припиненням вогню на Донбасі крихка, але "дає надію"
Ситуація на сході України із виконанням домовленостей про припинення вогню залишається крихкою, але дає надію.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції у Львівській області, передає власний кореспондент УНІАН.
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"Ми бачимо, що режим припинення вогню переважно утримується, чого не було раніше, і це дає надію, але ситуація ще крихка. Росія продовжує підтримувати сепаратистів, надає їм обладнання і тренує", - наголосив генсек НАТО.
Він привітав зусилля, які спрямовані на виконання мінських домовленостей. "Я підкреслюю, що шлях до миру та вирішення кризи на сході України - це виконання мінських домовленостей. А для цього Росія повинна припинити підтримувати сепаратистів на сході України", - наголосив Йенс Столтенберг.