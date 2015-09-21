Генсек НАТО: ситуація з припиненням вогню на Донбасі крихка, але "дає надію"

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції у Львівській області, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожПорошенко: для миру потрібне виведення з України підтримуваних РФ терористів

"Ми бачимо, що режим припинення вогню переважно утримується, чого не було раніше, і це дає надію, але ситуація ще крихка. Росія продовжує підтримувати сепаратистів, надає їм обладнання і тренує", - наголосив генсек НАТО.

Він привітав зусилля, які спрямовані на виконання мінських домовленостей. "Я підкреслюю, що шлях до миру та вирішення кризи на сході України - це виконання мінських домовленостей. А для цього Росія повинна припинити підтримувати сепаратистів на сході України", - наголосив Йенс Столтенберг.