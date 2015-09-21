Порошенко: Україна поки що не готова стати членом НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Петро Порошенко сказав під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом після відкриття міжнародних навчань Україна-2015 з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в рамках програми "Партнерство заради миру у Львівській області.

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"Чи Україна готова стати зараз членом НАТО? Відповідь буде дуже простою: ні. Нам треба до цього готуватися. Чи готове НАТО, щоб Україна стала членом? Відповідь буде такою: ні", - сказав Петро Порошенко.

При цьому глава держави зазначив, що Україна має зробити все, щоб стати членом Євросоюзу, і критерії для членства в НАТО є такими ж.

"Але двері НАТО для України залишаються відчиненими з 2008 року", - сказав він.