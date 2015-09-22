На переговорах у Мінську Україна вимагатиме скасувати фейкові вибори бойовиків
Представники України сьогодні на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську вимагатимуть скасувати фейкові вибори на окупованих територіях Донбасу.
Про це уповноважений президента України із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогодні чергове засідання чотирьох робочих груп в Мінську (гуманітарної, економічної, безпекової, політичної) і потім – Тристоронньої контактної групи. Ключова позиція, з якою ми, як представники України, будемо виходити сьогодні в усіх групах - це неприпустимість проведення будь-яких фейкових виборів на окупованих територіях і вимога їх скасувати», - написала Геращенко.
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За її словами, такі жорсткі директиви отримано і від президента.
«Вибори на Донбасі можуть проходити тільки за українським законодавством (всі інші плани і пропозиції - то виключно особиста думка їх авторів, а закони України пишуть ті, хто має на це право законодавчої ініціативи і приймає виключно ВР, а не будь-яка робоча група), згідно стандартам ОБСЄ, з допуском і повноцінною роботою українських медіа», - зазначила Геращенко.
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За її словами, представники України вимагатимуть скасування "указів" «маріонеток Кремля» про проведення виборів, «бо призначати їх може виключно ВР, а не самопризначенці».
Як повідомляв УНІАН, у "ЛНР" і "ДНР" збираються запропонувати Києву провести вибори на Донбасі 21 лютого.