Україна і НАТО підписали дорожню карту стратегічного партнерства у сфері комунікацій

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулася сьогодні у Києві під час засідання РНБО.

В пояснювальній записці зазначається, що НАТО надає Україні поради у сфері стратегічних комунікацій. "На прохання РНБО, НАТО та РНБО будуть робити більше разом у цій сфері. Цим документом визначено бажання НАТО та РНБО працювати разом для того, щоб посилити можливості України у сфері стратегічної комунікації", - йдеться в поясненні.

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Дорожня карта також вирішує питання необхідності структуризації порад та допоможе навчити цивільних та військових бути більш ефективними у питанні комунікацій.