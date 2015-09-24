Порошенко закликав Конституційну комісію розглянути питання про право громадян вільно володіти зброєю

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зазначається, що указом президента України від 3 березня 2015 року № 119 утворено Конституційну комісію, яка працює у складі трьох робочих груп, що розробляють зміни до Конституції України за пріоритетними напрямами реформування – децентралізація, удосконалення конституційних засад правосуддя та конституційне регулювання прав, свобод і обов'язків людини та громадянина.

«Для забезпечення ґрунтовного та всебічного розгляду відповідної конституційної пропозиції я звернувся до голови Конституційної комісії, голови Верховної Ради України В.Гройсмана ініціювати скликання засідання робочої групи Конституційної комісії з прав, свобод та обов'язків людини і громадянина із залученням до цієї роботи автора електронної петиції, представників різних політичних сил, державних органів, інститутів громадянського суспільства, вчених-правознавців, експертів», - зазначив Порошенко.

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Він зауважив, що відповідно до Конституції України та Закону України "Про звернення громадян" розглянув розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва президента України 29 серпня 2015 року головою наглядової ради ВГО "Українська асоціація власників зброї" Г.Учайкіним електронну петицію щодо закріплення у статті 27 Конституції України права громадянина України вільно володіти вогнепальною зброєю та негайного ухвалення Закону України "Про цивільну зброю і боєприпаси", яку підписали понад 36 000 громадян.

«Стосовно вимоги щодо негайного ухвалення Закону України "Про цивільну зброю і боєприпаси" (реєстр. № 1135-1 від 5 лютого 2015 року) повідомляю, що прийняття законів належить до повноважень Верховної Ради України (пункт 3 частини першої статті 85 Конституції України)», - повідомив Порошенко.