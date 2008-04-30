Про кого з київських кандидатів найчастіше згадують ЗМІ (дослідження)

Левова частка уваги за тиждень провідних телеканалів, газет, Інтернет-сайтів та FM-станцій була присвячена нині діючому меру Києва Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ та його блоку.

Про це свідчать дані загальноукраїнського моніторингу, проведеного з 21 по 27 квітня за методом контент-аналізу, експертного аналізу змісту інформаційних повідомлень, проведеного асоціацією «Спільний простір» та Комітетом «Рівність можливостей», що були представлені на прес-конференції головою комітету «Рівність можливостей» Олександром ЧЕКМИШЕВИМ.

Він зазначив, що основні обсяги ефірного часу, присвячені темі виборів Київського міського голови та депутатів міськради, були витримані переважно у нейтральній тональності.

«Абсолютним лідером за обсягом ефірного часу упродовж тижня залишався Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ», – зазначив О.ЧЕКМИШЕВ.

За його словами, лише в нейтральній тональності телеканали згадували його більш як удвічі активніше, ніж усіх інших основних кандидатів разом взятих.

О.ЧЕКМИШЕВ також відзначив, що за позитивною тональністю лідером також був Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – у «позитиві» його представляли майже ушестеро активніше за Олександра ТУРЧИНОВА.

Найбільше негативної тональності було на адресу Віталія КЛИЧКА – понад удвічі більше порівняно з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та О.ТУРЧИНОВИМ, більш ніж утричі порівняно з Олександром ОМЕЛЬЧЕНКОМ та майже у 20 разів більше, ніж у Миколи КАТЕРИНЧУКА.

Крім того, за словами О.ЧЕКМИШЕВА, Блок Черновецького також був абсолютним лідером уваги телеканалів – у нейтральному світлі його представляли більш як удесятеро активніше за БЮТ, у 17 разів активніше за Блок Кличка та у 100 разів активніше за блок НУ-НС.

Лідерами негативу були БЮТ та Блок Кличка.

О.ЧЕКМИШЕВ наголосив, що порівняно з телебаченням преса була значно поляризованішою у своїх симпатіях.

Зокрема «лідером позитиву» був Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – у позитивній тональності преса представляла його більш як утричі активніше за О.ТУРЧИНОВА, вшестеро – за Віктора ПИЛИПИШИНА, майже у сім разів активніше за В.КЛИЧКА, у 18 разів - за О.ОМЕЛЬЧЕНКА та у 352 рази активніше порівняно з М.КАТЕРИНЧУКОМ.

Стосовно нейтральної тональності, то тут тенденція зберігалася, проте не з таким «розривом».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у нейтральному світлі представляли майже у 1,5 раза активніше за М.КАТЕРИНЧУКА та О.ТУРЧИНОВА, утричі за О.ОМЕЛЬЧЕНКА та більш як у 5 разів активніше за В.ПИЛИПИШИНА та В.КЛИЧКА.

Лідерами «негативу» з майже однаковими обсягами газетної площі були В.КЛИЧКО, О.ТУРЧИНОВ та Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Майже аналогічно були представлені у пресі партії та блоки. Лідером уваги газет в нейтральній та позитивній тональності був Блок Черновецького. Зокрема у нейтральному світлі ця політична сила була представлена майже учетверо активніше за блок НУ-НС, більш як в сім разів за Блок Катеринчука, майже у 23 рази активніше за Блок Кличка, Блок Омельченка та БЮТ. І більш як у 60 разів активніше за Блок Литвина.

Блок Черновецького також був лідером позитивної інформації – більш як вчетверо випереджаючи Блок Кличка, ушестеро – БЮТ, та більш як у 26 разів – Блок Омельченка. Лідерами негативу були БЮТ та Блок Кличка.

О.ЧЕКМИШЕВ відзначив, що висвітлення виборів Київського мера та депутатів міськради Інтернет-сайтами було найбільш поляризованим. Абсолютним лідером за обсягами негативної тональності був Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Інформації «у негативі» про нього було більш як удвічі більше, ніж про В.КЛИЧКА, утричі - ніж про О.ТУРЧИНОВА та у 26,6 раза більше, ніж про О.ОМЕЛЬЧЕНКА.

Лідерами нейтральної тональності були В.КЛИЧКО та О.ТУРЧИНОВ, а у «позитиві» найактивніше були представлені Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, В.ПИЛИПИШИН та В.КЛИЧКО.

О.ЧЕКМИШЕВ вважає, що це пояснюється тим, що аудиторія Інтернет-сайтів - переважно люди молодого віку, достатньо активні і з нормальною освітою, і налаштовані достатньо критично, тому достатньо критично виглядає контент.

Подібні тенденції простежувалися в Інтернет-медіа щодо партій і блоків.

Блок Черновецького був абсолютним лідером за обсягом нейтральної, позитивної та негативної інформації.

За словами О.ЧЕКМИШЕВА, подібно до телебачення провідні FM-станції поширювали інформацію про вибори Київського мера та депутатів міськради переважно у нейтральній тональності.

Лідером уваги FM-станцій у «нейтралі» був Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Його представляли удвічі активніше, ніж О.ТУРЧИНОВА, В.ПИЛИПИШИНА та В.КЛИЧКА.

Крім того, лише Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО провідні FM-станції представляли у позитивній тональності, і лише О.ТУРЧИНОВА – у негативній.

Щодо представлення політичних сил, то нейтральної інформації про Блок Черновецького було утричі більше, ніж про Блок Кличка, вшестеро - ніж про БЮТ та у 10 разів більше, ніж про Блок Омельченка.

Лідерами негативу були Блок Кличка і БЮТ.