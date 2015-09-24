У Мінську Росія намагається схилити Україну до переговорів з представниками бойовиків - Марчук

Про це повідомив представник України у групі з безпеки Євген Марчук, передає "Українська правда".

"Формат роботи нашої групи тристоронній: Україна, Росія та ОБСЄ, такий, як і в Тристоронній контактній групі. Представників окремих районів Донецької та Луганської областей запрошує координатор ОБСЄ, який веде засідання, та який може задати їм питання. Ми їм питань не ставимо", - розповів Марчук.

Він наголосив, що головним опонентом є представник Росії.

"Ми ведемо дискусію з ним. Хоча він іноді заявляє, щоб ми домовлялися саме з цими "представниками". Але вони не є стороною переговорного процесу. Будучи у статусі запрошених, вони не можуть впливати ні на порядок денний засідання, ні на ухвалення рішення", - наголосив Марчук.

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"Росія всіляко намагається вивести Україну на прямі переговори з ними і на рівні робочих груп, і на рівні ТКГ, щоб потім заявити всьому світу, що війна на Донбасі - це внутрішній український конфлікт і вона до нього не причетна", - розповів він.

Наголошується, що російська сторона, щоб досягти цієї мети, кілька разів вдавалася до демаршів, як на рівні ТКГ, так і на рівні робочих груп.

"Одного разу навіть демонстративно йшла з переговорів безпеки групи. І тільки завдяки зусиллям голови СММ ОБСЄ в Україні посла Апакана переговори вдавалося відновити", - зазначив Марчук.