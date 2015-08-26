Україна направила четвертий позов у Євросуд з прав людини проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

Відповідаючи на питання УНІАН, чи направлено вже позов, який анонсував сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, Петренко сказав: "Так, буквально півгодини тому".

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"Це заява, яка охоплює ті порушення, які були допущені з боку російської окупаційної влади як в Криму, так і на сході України, в період з вересня минулого року до сьогоднішнього дня", - повідомив міністр.

"Це вже четверта справа, яка, я маю надію, буде порушена Європейським судом. Ми тут зробили акцент так само на масові порушення прав українців і політичних в'язнів, які, на нашу думку, є заручниками, захопленими російською владою і незаконно утримуються на території Російської Федерації. Яскравим прикладом цього є справа Сенцова, коли вчора кишеньковий російський суд виніс нелюдське рішення, яке абсолютно не відповідає не те що міжнародним стандартам, а навіть правилам здорового глузду", - сказав Петренко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 серпня, Яценюк заявив, що уряд прийняв рішення подати четвертий позов у ЄСПЛ проти Росії у зв’язку із засудженням російським судом українського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка.

За словами Яценюка, вся міжнародна спільнота вже засудила незаконні вироки російського суду Сенцову та Кольченку, а також іншим українським громадянам.

Яценюк зазначив, що "це позов "Україна проти Росії", і частиною цього позову є також порушення права на правосуддя, а саме - порушення права пана Сенцова й інших українських громадян, які були незаконно засуджені російським судом".

Довідка УНІАН. Сенцова і Кольченка російські спецслужби затримали у Криму у травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненого в РФ "Правого сектора". Згідно з версією російського слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді міст Криму, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

25 серпня суд в Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.