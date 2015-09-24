Аваков відреагував на появу виборчих білбордів БПП із зображення дівчини-поліцейського

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, під час селекторної наради в МВС України, Аваков також наголосив, що оцінюватиме роботу керівника того чи іншого підрозділу внутрішніх справ «виключно за ефективністю превенції можливих правопорушень». За його словами, критеріями також стануть рівень взаємодії із громадськістю та засобами масової інформації.

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«Я вимагаю від вас активної позиції із проведення адекватних виборів. Ніхто за спинами не відсидиться», – додав міністр.

У ЗМІ та соцмережах з’явилися фото з Одещини, де встановлені передвиборчі білборди із озбраженням дівчини в одязі поліцейського з гаслом: «Страна меняется!» і підписано: «Солидарность. Блок Петра Порошенко».