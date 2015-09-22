ОБСЄ помітила на Донеччині агітаційні білборди бойовиків щодо проведення псевдовиборів

Про це йдеться у звіті місії від 21 вересня, опублікованому сьогодні.

"В місті Донецьк Спеціальна моніторингова місія зафіксували рекламні щити (білборди) про проведення так званих "місцевих виборів" у районах, підконтрольних "Донецькій народній республіці" 18 жовтня", - заявили у місії.

Водночас спостерігачі ОБСЄ повідомили, що у Донецькій та Луганській областях не було зафіксовано фактів порушення режиму припинення вогню. При цьому під час перебування у контрольованій Україною Чабанівці представники Збройних сил України повідомили, що один український військовослужбовець загинув, підірвавшись на розтяжці, і ще один отримав поранення.

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Перебуваючи у Дебальцевому, інструктори ОБСЄ спостерігали за проведенням спільних тактичних навчань озброєних бойовиків "ЛНР" та "ДНР". Члени місії побачили десять основних бойових танків Т-64 за 200 метрів від головної дороги біля міста та ще 6 бойових машин піхоти на відстані 1 км.

Окрім того, місія відвідала три місця зберігання відведеного важкого озброєння від лінії розмежування на підконтрольних бойовикам "ДНР" територіях. Спостерігачі зафіксували, що в одному з цих місць не було шість 100-мм протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра".