Видатки держбюджету на оборону мають становити не менше 3% від ВВП - Воєнна доктрина

Про це йдеться у Воєнній доктрині України, текст якої опублікований на сайті президента України.

"Для досягнення цілей Воєнної доктрини загальний обсяг видатків на оборону має становити не менше трьох відсотків запланованого обсягу валового внутрішнього продукту на відповідний рік", - наголошується у документі.

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До пріоритетних напрямків фінансування потреб оборони у Воєнній доктрині визначили проведення інтенсивної бойової підготовки військових частин та підрозділів сил оборони; реалізацію державного оборонного замовлення з урахуванням пріоритетності закупівель та розроблення нових зразків озброєння та військової техніки; виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, створення, розширення номенклатури та обсягів випуску наукоємної конкурентоспроможної продукції в оборонному секторі економіки.

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Також необхідно забезпечувати ефективне функціонування розвідувальних органів України; реалізовувати соціальні і правові гарантії військовослужбовців та членів їхніх сімей; фінансувати заходи стратегічних комунікацій, йдеться у доктрині.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України».