У НУ-НС не виключають розпаду коаліції

Народний депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ не виключає можливості розпаду коаліції.

Зокрема, відповідаючи на запитання «Главреда», чи з`явилася в парламентській фракції НУ-НС більшість, котра може проголосувати за вихід з коаліції, Р.ЗВАРИЧ відповів негативно, але не виключив такої можливості в майбутньому. Він сказав: «Поки що немає. Але обставини можуть і змінитися».

За його словами, на сьогодні в НУ-НС немає більшості для виходу з коаліції, але якщо не будуть виконані принципові зобов`язання, що містяться в коаліційній угоді, це буде викликом для коаліції. «Такі виклики могли б спровокувати відповідне рішення нашої фракції. Я дуже не хотів би, щоб це відбулося», - зазначив Р.ЗВАРИЧ.

Депутат нагадав, що в коаліційній угоді є принципова норма, котра допомагає зберегти коаліцію в таких умовах, як зараз. Ця норма передбачає, що коаліція голосує в сесійному залі парламенту ті питання, які підтримують обидві фракції (НУ-НС і БЮТ), зазначив він.

«Ці принципові питання містяться в усій коаліційній угоді. Ця угода писалася на моєму комп`ютері, і я її знаю досконало. Для виконання коаліційних зобов`язань відведено п`ять років», - підкреслив Р.ЗВАРИЧ.

Відповідаючи на запитання, чи може стати причиною розпаду коаліції створення БЮТ і Партією регіонів Тимчасової спеціальної комісії ВР по внесенню змін до Конституції, Р.ЗВАРИЧ сказав, що поки що рано обговорювати це питання. «Якщо виникне відповідна ситуація, НУ-НС прийматиме рішення. Зараз же нам немає про що говорити, адже немає відповідної ситуації», - зазначив він.