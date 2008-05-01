Симоненко розповів, чому вони з Морозом сьогодні не разом

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО застерігає від поспішних висновків у зв`язку з проведенням мітингу Соцпартії в Києві окремо від КПУ й закликає об`єднатися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання про причини проведення комуністами й соціалістами мітингів на різних площах Києва.

“Вважаю, що тут якихось поспішних висновків робити не варто, треба допомагати всім об`єднатися”, - зазначив П.СИМОНЕНКО.

На його думку, те, що представники СПУ прийшли на мітинг КПУ й привітали його учасників, свідчить про те, що соціалісти розділяють ідеї, погляди й позиції комуністів.

“У даній ситуації це ні про що не говорить з точки зору того, що намагаються представити. Я думаю, що, готуючи окремий захід на Майдані Незалежності, можливо, вони (СПУ) інше завдання дещо ставили”, - додав П.СИМОНЕНКО.

Як відомо, СПУ проводить свій першотравневий мітинг на Майдані Незалежності в Києві, а КПУ - на Європейській площі.