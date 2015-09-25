Вимоги до компаній у тендері на добудову "Охматдиту" можливо виписані під одного гравця – депутат

Тетяна Донець закликає громадськість та членів колегії АМКУ з розгляду скарг звернути увагу на неприпустимість проведення тендерів, де заздалегідь «прописаний» переможець. У своїй сторінці на Facebook Тетяна Донець нагадала про 11 млн. доларів, які у 2011 році було витрачено лише на облаштування фасаду при побудові корпусу - свідчать про корупційну складову у бюджетуванні витрат, оскільки ці витрати були значно завищені.

Також Донець звернула увагу на те, що не дивно, що компанії, які були не допущені до тендеру, намагаються оскаржити тендер, щоб отримати для себе ще один шанс.

Наприклад, одна з компаній скаржиться, що їй не було надано можливості оглянути недобудований корпус. Але факт не допуску не став для АМКУ приводом для задоволення скарги компанії.

«Вочевидь, АМКУ вважає необов’язковим кваліфікований огляд об’єкта перед фінансовою пропозицією про його добудову, адже цій частині скарги взагалі не було приділено достатньої уваги», - каже Тетяна Донець.