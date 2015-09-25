"Щоб миша не проповзла": Лукашенко зводить загородження на кордоні з Україною

Про це заявив президент Олександр Лукашенко в ході поїздки в Жлобін, передає "ТАСС".

Він вказав на наявність проблем, які походять з України, з якими влада змушена боротися шляхом зміцнення прикордонної зони.

Читайте такожЛукашенко радий розвитку дружніх відносин з Україною

"Я вже не кажу про наркотики... Зброя, автомати, боєприпаси везуть, самі їдуть сюди. Ми зміцнюємо кордон. Ми його (кордон - УНІАН) повністю закрили, а зараз зведемо інженерні споруди, щоб миша не проповзла. Ми забезпечимо безпеку своєї країни", - заявив президент Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лукашенко заявив, що високо цінує дружні, конструктивні відносини з президентом України Порошенком і розраховує на продовження спільної роботи у вирішенні питань порядку денного і актуальних міжнародних проблем.