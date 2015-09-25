ЄС попередив про негативні наслідки для жителів Донбасу через рішення бойовиків витурити гуманітарні організації

Європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та кризового управління Крістос Стиліанідес (Christos Stylianides) заявляє, що рішення «влади» деяких окупованих районів Луганської області видалити гуманітарні організації з підконтрольних їм територій буде мати дуже негативні наслідки для цивільного населення і може призвести до припинення гуманітарних операцій.

Відповідна заява Стиліанідеса розповсюджена у п'ятницю в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Комісар наголосив, що в Луганській області сотні тисяч жителів терміново потребують допомоги. "Організація Об'єднаних Націй і міжнародні неурядові організації надають життєво важливу допомогу: продовольство, медикаменти, притулок. Це рішення лише посилить тяжке становище вже потерпілого цивільного населення, особливо при настанні суворих зимових умов", - заявив він.

У цьому зв'язку Стилианідес висловив очікуванні, що всі, "хто має вплив, дозволить негайно відновити настільки необхідну гуманітарну операцію в деяких районах Луганської області і, таким чином, виконає свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом".