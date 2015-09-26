Президент призначив Джемілєва головою Нацради з питань антикорупційної політики
14:45, 26 вересня 2015Політика
1331 0
Президент Петро Порошенко призначив свого уповноваженого у справах кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва головою Нацради з питань антикорупційної політики.
Порошенко дав нову посаду Джемілєву / Фото УНІАН
Відповідний указ №563/2015 від 26 вересня розміщений на сайті глави держави.
«Призначити Джемілєва Мустафу - уповноваженого президента України у справах кримсько-татарського народу - головою національної ради з питань антикорупційної політики», - йдеться в документі.
Читайте такожДжемілєв: акції проти блокади у окупованому Криму координувала російська поліція
Даний указом до складу нацради також введено заступника голови Адміністрації президента Андрія Таранова.
Як повідомляв УНІАН, Національна рада з питань антикорупційної політики був створений в жовтні 2014 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter