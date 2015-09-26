Президент призначив Джемілєва головою Нацради з питань антикорупційної політики

Відповідний указ №563/2015 від 26 вересня розміщений на сайті глави держави.

«Призначити Джемілєва Мустафу - уповноваженого президента України у справах кримсько-татарського народу - головою національної ради з питань антикорупційної політики», - йдеться в документі.

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Даний указом до складу нацради також введено заступника голови Адміністрації президента Андрія Таранова.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада з питань антикорупційної політики був створений в жовтні 2014 року.