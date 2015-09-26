Узгодження Україною та РФ умов постачання газу може бути прикладом для вирішення ситуації на Донбасі - Штайнмаєр

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Німеччини у Twitter.

"Вітаю той факт, що після важких переговорів між Україною та Росією угода щодо енергопостачання наступаючої зими була досягнута", - заявив Штайнмаєр.

У цьому зв'язку він зауважив: "Я очікую, що цей конструктивний дух також переважить, коли справа дійде до вирішення кризи на сході України".

Як повідомляв УНІАН, Україна, Росія і Єврокомісія 25 вересня погодили умови зимового газового пакета на період з 1 жовтня 2015 року до кінця березня 2016 року.

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Згідно з документом, українська сторона взяла зобов'язання закупити, починаючи з жовтня, 2 млрд кубометрів газу для закачування у сховища. На закупівлю цього обсягу уряд України має виділити 500 млн дол. У свою чергу, Росія бере на себе зобов'язання знизити ціну на свій газ для України в 4-му кварталі 2015 року та 1-му кварталі 2016 року до конкурентного рівня, порівнянного з рівнем цін для суміжних із Україною країн ЄС.

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На 2 жовтня у Парижі заплановано провести зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо ситуації на Донбасі.