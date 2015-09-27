Яценюк: Необхідний новий великий формат солідарності на підтримку миру в регіоні та незалежності України

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Ми цінуємо формат нинішнього врегулювання і внесок Німеччини та Франції. Але цей практичний інструмент повинен бути посилений широким міжнародним союзом на підтримку миру в нашому регіоні та незалежності України», - підкреслив Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 27 вересня.

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«Ми потребуємо великої міжнародної зустрічі для зупинки агресії Росії, захисту України і відновлення безпеки в регіоні. У такому форматі ми бачимо участь держав Великої Сімки, Європейського Союзу, наших сусідів – від Варшави до Бухареста, наших північноєвропейських партнерів і балтійських друзів», - заявив він.

Глава Уряду зазначив, що про це йшлося під час його останніх зустрічей з Президентом Сполучених Штатів Америки, керівництвом Канади, Великої Британії, Польщі і Словаччини. «Про це йтиметься й далі», - додав він.

Новий великий формат солідарності, за його словами, повинен підтримати нинішній Мінський процес врегулювання.

Він підкреслив, що анексія Криму і війна Кремля проти України на Донбасі – це «історичний злочин проти людства, що не матиме терміну давності, і виправдання і прощення режиму Путіна немає і не буде. Покарання настане».

«Україна повинна твердо і ясно сказати: одна з найбільших сучасних проблем миру і безпеки у світі – це агресивна і войовнича політика нинішнього Кремля. Розпалюючи полум’я, Росія вдає з себе пожежника. Саме завтра таку роль буде виконувати Президент Володимир Путін на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй», - наголосив він.

«Гібридна підступність, неправда та обман – це традиційні засоби російської зовнішньої політики. Без честі і совісті», - сказав Глава Уряду.

Він підкреслив, що Україна прагне миру і виконує всі взяті на себе зобов’язання щодо мирного врегулювання.

«Що вимагаємо від Росії і що необхідно для досягнення миру? Цілковита зупинка вогню, постійна і безумовна, а не тимчасова перед Генеральною асамблеєю ООН», - наголосив він.

Яценюк наголосив, що Російська Федерація «повинна негайно вивести своїх найманців і бандитів з української території, і це – вимога Ради Безпеки ООН, яку не виконує Росія». «Пане Путін, забирайтеся геть з України», – саме ці слова світ повинен завтра сказати російському президенту», - сказав глава Уряду.

«Ми готові провести чесні і прозорі вибори на території Донецької і Луганської областей. Але для цього в Донецьку і Луганську має бути відновлена українська влада і наше законодавство. Ніколи Уряд України не буде вести розмову з терористами і бандитами. Ми будемо говорити лише із законно обраною місцевою владою», - заявив Прем’єр-міністр.

Ще одна вимога, наголосив він, - «ми повинні відновити контроль над кордоном з Росією, що окупований Кремлем. Це означатиме припинення руху бандитів, диверсантів і постачання зброї з Росії. А отже - це означатиме мир в Україні, мир на Донбасі».

«Звертаємося до всього світу: війна, розв’язана Росією, - це війна проти основ світової безпеки, нашого життя і нашого майбутнього. Не лише співчуття і аж ніяк не розпач очікує Україна. Нам потрібна солідарність людства», - сказав глава Уряду.

«Глобальна єдність навколо України сьогодні означає єдність навколо порятунку планети від війни і терору, розгорнутих безумцями. Увесь світ потребує перемоги над агресією Путіна. Не зупинене і не покаране зло завжди повернеться знову. Нам усім потрібна ясність принципів і послідовність дій», - наголосив він.

Яценюк наголосив на неприпустимості жодних сепаратних перемовин з Росією: «У таких переговорах Росія завжди обманює».

«Жодних переговорів про Україну без України. Лише наш народ повноважний вирішувати свою долю, власну внутрішню і зовнішню політику», - підкреслив глава Уряду.

Держави-члени НАТО можуть підтримати Україну, посилюючи як власну безпеку, так і безпеку України, сказав Яценюк, наголосивши, що «навіть мови не може бути про скасування санкцій проти Російської Федерації».

«Санкції проти Росії не можуть бути скасовані до того часу, поки Росія не виконає мінські угоди цілком і повністю і не забереться геть з нашої території – з Донецька, з Луганська і з Криму», - підкреслив він.

Яценюк наголосив, що російська присутність та окупація Грузії та Придністров’я також не може залишитися поза увагою світу.

Він нагадав, що Україна застосувала власні санкції проти Росії: «Тут не може бути жодних двозначностей. Дехто каже, що Україна буде економічно потерпати від введення санкцій. Я дам свою відповідь: свобода і гідність не мають ціни. Ми вже заплатили надто високу ціну – людські життя, загарбані території, втрачена економіка. Понад півтора мільйона людей змушені були покинути власні домівки, втікаючи від війни. Далі втрачати не можна. Санкції – один із засобів зупинки російської агресії».

«Україна повинна стати непостійним членом Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Маю надію, що Генеральна Асамблея підтримає зусилля української дипломатії і Президента України у такому рішенні», - наголосив глава Уряду.

Яценюк підкреслив, що «все залежить лише від нас - від України»: «Ми закликаємо світ до солідарності та єдності. Але в першу чергу ми всередині країни повинні бути об’єднані і внутрішньо сильні. Об’єднані навколо боротьби за нашу незалежність, за реформи та зміни на шляху до майбутнього членства в Європейському Союзі та НАТО».

«Я вірю в нашу перемогу. Сьогодні від нашої перемоги залежить доля і майбутнє світу – світу, чий голос завтра лунатиме з Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. І голос України повинен бути правдивим, сильним і впевненим», - наголосив Яценюк.