Томенка обурила ”святкова” ситуація в аеропорту Бориспіль

Народний депутат від БЮТ Микола ТОМЕНКО направить звернення до керівництва Міністерства внутрішніх справ та Державної митної служби щодо ситуації в аеропорту «Бориспіль».

М.ТОМЕНКО у коментарі УНІАН повідомив, що до нього звернулись громадяни України як до народного депутата з проханням посприяти вирішенню ряду проблем в аеропорту «Бориспіль».

«У Борисполі ніколи не було порядку, але під час свят, коли потік пасажирів значно збільшився, ситуація набула критичних масштабів», - сказав М.ТОМЕНКО, висловивши думку, що аеропорт став «символом нинішнього хаосу в системі влади».

Зокрема, М.ТОМЕНКО зауважив, що у Борисполі запроваджено нові правила проходження через «зелений коридор», яких немає ніде у світі. За його словами, відтепер українських туристів пропускають через «зелений коридор», але перевіряють речі через рентген.

За словами депутата, це створює величезні черги, і в нього виникає запитання: чи не краще просто скасувати «зелений коридор», «якщо митники вважають, що українські туристи є найбільшими контрабандистами».

Друга проблема, на яку звертає увагу М.ТОМЕНКО, це відновлення загороджень на під’їздах до терміналів, які ставить міліція з метою безперешкодного проїзду керівництва держави до терміналу С.

М.ТОМЕНКО нагадав, що за часів президентства Леоніда КУЧМИ він з групою народних депутатів добився скасування подібних огороджень, і він дуже здивований, чому зараз вони відновлені у більших масштабах, що створює величезні автомобільні пробки, які нерідко розтягуються на півкілометра від аеропорту.

Також М.ТОМЕНКО цікавиться, куди поділись кошти, виділені урядом Японії на реконструкцію аеропорту «Борисполь». Він нагадав, що ще Верховна Рада IV скликання ратифікувала угоду між урядами України та Японії про виділення кредиту у 300 млн. доларів на реконструкцію аеропорту.

«Цікаво, як були використані кошти японського кредиту та українські кошти, виділені на реконструкцію, оскільки ситуація в аеропорту говорить про те, що він не тільки не готується до Євро-2012, а й не здатний приймати українських громадян під час свят, як це відбувається у ці дні», - сказав М.ТОМЕНКО.

На думку депутата, ця ситуація має стати темою для спеціального розгляду керівництвом держави. «На сьогодні виглядає, що конфлікт всередині влади призвів до того, що аеропорт «Бориспіль» є своєрідним символом конфлікту, безвідповідальності та протистояння», - сказав М.ТОМЕНКО.