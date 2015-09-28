Путін звинуватив Захід в освоєнні нових "геополітичних просторів" і розширенні НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії про світові проблеми в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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«На наш погляд, мова має йти про створення рівної та неподільної безпеки. Безпеки не для обраних, а для всіх. Це складна, важка робота, але альтернативи цьому немає. Однак блокове мислення часів «холодної війни», прагнення до утворення нових геополітичних просторів у деяких наших колег все ще домінує», - сказав Путін.

«Спочатку продовжені лінії на розширення НАТО. Питання, заради чого, якщо Варшавський блок припинив своє існування, Радянський Союз розпався. Тим не менш, НАТО не тільки залишається, воно ще й розширюється також, як і його військова інфраструктура», - сказав він.