Погода до кінця тижня

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у західних та північних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 5-10 м/с, при грозах поривчастий. Температура вночі 13-18°, у південній частині місцями 20-22°; вдень 27-32°, на Закарпатті 30-34°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 26-27 липня - мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у прикарпатських областях, на півночі Лівобережжя, а 26 липня і у північних та центральних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, при грозах місцями шквали 15-18 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів місцями до 23°; вдень 25-30°, на Закарпатті та місцями у південних областях до 34°.

28-30 липня - переважно без опадів, лише 29 липня у північних та східних областях окремі короткочасні грозові дощі.

31 липня та 1 серпня в Україні, крім Криму та Приазов’я, грозові дощі. Температура істотно не зміниться, лише 31 липня у західній половині, 1 серпня в Україні, крім південної та східної частини, знизиться на 2-5°.

2-3 серпня у західних областях, 3 серпня у західній половині грозові дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 18-24°, вдень 28-34°; у західних областях вночі 13-18°, вдень 19-24°.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вранці та вдень місцями по області короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 28-30°, по області вночі 13-18°, вдень 27-32°.

26-27 липня - мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вночі та вранці 26 липня місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

28 липня переважно без опадів, 29 липня місцями короткочасні дощі, грози. Температура істотно не зміниться.