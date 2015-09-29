Порошенко і Обама позапланово провели серйозну розмову (фото)

Фотографію, де видно, що лідери двох держав розмовляють віч-на-віч розмістив у "Твіттері" голова Постійного представництва України при ООН посол Юрій Сергеєв.

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"Відбулася вкрай серйозна розмова президентів України та США", – написав Юрій Сергеєв, не вказавши втім про що саме вона була і скільки тривала.

На сайті українського президента повідомлення про цю зустріч немає.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін анонсував зустріч Петра Порошенка з Бараком Обамою між ланчем з генсекретарем ООН та самітом з питань миротворчості. "Буде коротка зустріч, там обговорюватимуться кілька питань, про які я не можу детально розповісти", – сказав Павло Клімкін.

Півторагодинну зустріч з американським президентом віч-на-віч мав напередодні і російський президент. Барак Обама і Володимир Путін, як повідомляється, головним чином говорили про ситуацію в Сирії.