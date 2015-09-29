Путін підрахував, що США витратили $5 мільярдів на повалення Януковича

Про це він сказав в інтерв'ю американському журналісту Чарлі Роузу для телеканалів CBS та PBS, повідомляє РИА Новости.

"Вони прямо говорять, що, так, ми підтримували, готували, грошей витратили скільки. Називають великі цифри - до п'яти мільярдів, там рахунок іде на мільярди доларів. Тому тут секрету немає, ніхто з цим вже не сперечається", - сказав Путін.

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Нагадаємо, раніше Путін заявив, що необхідно забезпечити цілісність України.