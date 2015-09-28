Потрібно забезпечити цілісність України - Путін

Як передає кореспондент УНІАН, про це Путін сказав сьогодні в Нью-Йорку на загальнополітичній дискусії про світові проблеми в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

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«Погрозами, силою зброї цілісність України не забезпечити, а потрібно це зробити. Потрібне реальне врахування інтересів і прав людей на Донбасі, повагу до їх вибору, узгодження з ними, як це передбачено Мінськими домовленостями, ключових елементів політичного устрою держави», - заявив президент РФ.

На думку Путіна, в цьому запорука того, що Україна розвиватиметься як цивілізована держава, як найважливіша ланка в будівництві загального простору безпеки й співробітництва в Європі та Азії.