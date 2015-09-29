Корбан: правоохоронці перешкоджали делегації партії "УКРОП" покласти квіти в Бабиному Яру

Про це він сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Ми прийшли зі своєю делегацією покласти квіти до пам'ятника в Бабиному Яру. Тут усе було обгороджено парканом, а не рамкою, й нікого не пускали. Сказали, що тут відбувалася церемонія для окремих якихось осіб, очевидно тих, які працюють на державу. Тобто у них якийсь особливий режим відвідування пам'ятника", - повідомив Корбан.

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Він підкреслив, що правоохоронці не пропускали делегацію більше години, мотивуючи свої дії певним законом про проведення подібних заходів.

Коментуючи ситуацію із затримкою покладання квітів, Корбан заявив: "Ми вважаємо, що це блюзнірство".

Довідка УНІАН. Сьогодні в Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" з нагоди 74-ї річниці початку розстрілів у Бабиному Яру відбувається церемонія пам'яті жертв трагедії.

День пам'яті жертв Бабиного Яру традиційно проводиться наприкінці вересня - в дні, коли почалися масові розстріли, й присвячується всім загиблим у роки окупації Києва, людям різних національностей і конфесій, військовополоненим, українським патріотам, мирним жителям міста.

Під час німецької окупації Києва в 1941-1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів фашистськими окупантами мирного населення й радянських військовополонених, євреїв та циган за етнічною ознакою. Зокрема, наводяться дані, що лише протягом 29 та 30 вересня 1941 року тут розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Також у Бабиному Яру стратили підпільників, членів Організації українських націоналістів, серед яких і відому українську поетесу Олену Телігу.

Розстріли в Бабиному Яру тривали аж до звільнення Києва від окупантів. У 1946 році під час Нюрнберзького процесу спеціальна державна комісія з розслідування нацистських злочинів під час окупації Києва повідомила, що Бабин Яр став могилою для майже 100 тисяч жертв.