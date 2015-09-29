Російська делегація залишила зал перед виступом Порошенка в ООН (фото)
19:48, 29 вересня 2015Політика
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Російська делегація відсутня в залі ООН під час виступу президента України Петра Порошенка.
Російська делегація не присутня на виступі Порошенка в ООН / 112.ua
Російська делегація відсутня в залі ООН під час виступу президента України Петра Порошенка.
Крісла, призначені для російської делегації, порожні.
Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко почав свій виступ на 70-й Генасамблеї ООН.
Фото: Дмитро Смирнов / Фото: Дмитро Смирнов
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