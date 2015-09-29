Російська делегація залишила зал перед виступом Порошенка в ООН (фото)

19:48, 29 вересня 2015
Політика
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Російська делегація відсутня в залі ООН під час виступу президента України Петра Порошенка.

Российская делегация не присутствует на выступлении Порошенко в ООН / 112.ua

Російська делегація відсутня в залі ООН під час виступу президента України Петра Порошенка.

Крісла, призначені для російської делегації, порожні.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко почав свій виступ на 70-й Генасамблеї ООН.

Фото: Дмитрий Смирнов / Фото: Дмитрий Смирнов

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