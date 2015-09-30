Яценюк розкритикував рішення Ради Федерації РФ про направлення російських військ до інших країн

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Кабінету міністрів.

“Я не можу обійти рішення, яке було прийнято в РФ. Це рішення про дозвіл Путіну направляти російські війська в будь-які країни світу... Після Генасамблеї ООН, після 70-ї сесії, прийняття такого рішення - це ще один крок до дестабілізації глобальної ситуації, до напруженості у світі, до продовження військових конфліктів, і Росія несе за це персональну відповідальність. Рішення про направлення військ, надання дозволу російському президенту надсилати війська в будь-які країни світу, - це крок до знищення глобальної світової безпеки. Воно є неприйнятним. І реакція міжнародної світової спільноти повинна бути негайною з цього питання", - наголосив Яценюк.

Читайте такожРада Федерації дала згоду на використання ВПС Росії в Сирії

Як повідомляв УНІАН, Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.

Сьогодні, 30 вересня, Рада Федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.

У березні 2014 року Рада Федерації одноголосно дала згоду на звернення Путіна про використання збройних сил РФ в Україні.