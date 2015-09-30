Яценюк розкритикував рішення Ради Федерації РФ про направлення російських військ до інших країн
Рішення Ради федерації на запит президента РФ Володимира Путіна про направлення російських військ в інші країни є кроком до знищення глобальної світової безпеки, і реакція міжнародної спільноти повинна бути негайною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Кабінету міністрів.
“Я не можу обійти рішення, яке було прийнято в РФ. Це рішення про дозвіл Путіну направляти російські війська в будь-які країни світу... Після Генасамблеї ООН, після 70-ї сесії, прийняття такого рішення - це ще один крок до дестабілізації глобальної ситуації, до напруженості у світі, до продовження військових конфліктів, і Росія несе за це персональну відповідальність. Рішення про направлення військ, надання дозволу російському президенту надсилати війська в будь-які країни світу, - це крок до знищення глобальної світової безпеки. Воно є неприйнятним. І реакція міжнародної світової спільноти повинна бути негайною з цього питання", - наголосив Яценюк.
Читайте такожРада Федерації дала згоду на використання ВПС Росії в Сирії
Як повідомляв УНІАН, Путін вніс до Ради федерації пропозицію про використання збройних сил за межами території Росії.
Сьогодні, 30 вересня, Рада Федерації РФ дала згоду на використання військово-повітряних сил Росії на території Сирії.
У березні 2014 року Рада Федерації одноголосно дала згоду на звернення Путіна про використання збройних сил РФ в Україні.