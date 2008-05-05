Експерт: Черновецькому є чим крити

Передвиборчі програми провідних кандидатів на посаду мера Києва не містять жодного креативу та суттєво не відрізняються одна від одної.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія КУЛИКА.

“Попередньо можна сказати, що особливого креативу там не спостерігається”, - сказав експерт, аналізуючи програми основних кандидатів у мери і політичних сил, що йдуть до Київради.

За словами В.КУЛИКА, напередодні свят у ході київських виборів намітилася цікава тенденція: перехід від «візуалки» (зовнішньої реклами) до змагання програм. Він зазначив, що кандидати в мери і політичні сили, які беруть участь у виборах в столиці, розпочали активно популяризувати власні програмні напрацювання. За його словами, у більш вигідній ситуації опинилися як сам діючий мер, так і Блок Леоніда Черновецького. З одного боку, наголосив В.КУЛИК, команда міського голови зробила наголос саме на програматику і “не сильно гралася у «візуалку», а з другого – меру є чим “крити». Як програма, додав експерт, був використаний звіт про зроблену роботу. “Крім того, ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє те, що може зробити вже в найкоротші терміни. Наприклад, відкрити пару-трійку нових станцій метро, збільшити підтримку малозабезпечених і т. д. І на виконання цих обіцянок у нього є бюджет”, - сказав він.

В.КУЛИК наголосив, що у такій ситуації опоненти Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вимушені множити обіцянки мера. “Пропонувати ті самі програми і проекти, тільки збільшуючи суми і об’єми. Наприклад, команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО обіцяє, що до 2010 року завершиться будівництво довгоочікуваного мосту на Троєщину, а Олександр ТУРЧИНОВ тут-таки пообіцяв особисто проконтролювати завершення будівництва залізнично-автомобільного мосту через Дніпро на ділянці Київ-Московський – Дарниця”, - наголосив він. Крім того, В.КУЛИК нагадав, що Блок Черновецького пообіцяв столичним пенсіонерам підвищити пенсію до 1000 грн., а БЮТ одразу – до 2000 грн. “Влада обіцяє те, що може виконати, а опозиція – вдвічі більше і звинувачує владу у бездіяльності”, - наголосив він. При цьому, за словами експерта, не тільки БЮТ використовує політичне «множення», а й інші кандидати в мери і політичні сили.

Він також повідомив, що Центр досліджень проблем громадянського суспільства найближчим часом планує презентувати аналіз програм основних кандидатів у мери і політичних сил, що йдуть до Київради.