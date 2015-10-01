Обама підписав розпорядження про поставку в Україну військових радарів

Президент США Барак Обама підписав розпорядження пропостачання в Україну військових радарів Q36.

Про це заявив представник Атлантичної ради Адріан Каратницький, повідомляє Медуза.

Нові пересувні радарні установки, загальна вартість яких оцінюється в 20 мільйонів доларів, допоможуть українським військовим виявляти запуск ракет і артилерійських снарядів з відстані 18 та 24 кілометри відповідно.

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За словами Каратницкого, у 75% випадків причиною втрат українських військовослужбовців є саме ракетні і артилерійські обстріли з боку противника.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня американський посол в Україні Джефрі Пайєтт написав у Twitter з посиланням на зустріч віце-президента США Джо Байдена з президентом України Петром Порошенком у Нью-Йорку, що Сполучені Штати передадуть Україні впродовж осені нові контрабатарейні радари.

"Серед багатьох питань віце-президент Байден поінформував Порошенка, що нові контрбатарейні радари Q36 надійдуть в Україну цієї осені", - повідомив Пайєтт.