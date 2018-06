США цієї осені нададуть Україні військові радари

США цієї осені надішлють в Україну радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби.

Про це повідомив віце-президент США Джо Байден на зустрічі з президентом України Петром Порошенком, написав посол США в Україні Джеффрі Пайетт у своєму Twitter.

"Серед багатьох питань віце-президент Байден повідомив Порошенка, що нові контрбатарейные радари Q36 повинні бути доставлені цієї осені", - написав Пайетт.

Довідка. Q36 – це рухома радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби. Система призначена для виявлення та відстеження пострілів артилерії і ракетних пусків, для забезпечення контрбатарейного вогню.

Among many issues VP Biden informed @poroshenko regarding new Q36 counter battery radars to be delivered this fall pic.twitter.com/v8oQvZWFam