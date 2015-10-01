Партія "Відродження" звернулася до суду через масові відмови в реєстрації кандидатів

За його словами усі претензії до кандидатів партії з боку представників виборчих комісій є абсолютно надуманими і безпідставними.

Вчора Одеська обласна виборча комісія відмовила в реєстрації 30% кандидатів в Одеську обласну раду від партії «Відродження».

"Складається враження що ці маніпуляції зроблені на користь провладній партії та Опозиційному блоку. Так співпало, що комісію очолюють представники від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" та "Опозиційний Блок", - заявив Віктор Бондар.

Також ще 64 кандидатам "Відродження" відмовили в реєстрації до Дніпропетровської міської ради. Відмову в реєстрації отримав і кандидат на посаду мера Дніпропетровська від "Відродження" Анатолій Крупський. Натомість Дніпропетровська міська виборча комісія швидко зареєструвала клон кандидата в мери Дніпропетровська Крупського, який родом з Тернопільської області.

Крім цього, у Дніпропетровській області подала документи на реєстрацію партія-клон "Всеукраїнське об’єднання "Відродження України", де головою є також клон-однофамілець Володимир Куцін, як і в справжній партії "Відродження".

"Бачимо, що проведена велика і планомірна робота з дискредитації партії. Ще рік тому я говорив, що на Дніпропетровщині дуже стійка спайка Блоку Петра Порошенка та "Опозиційного блоку". І замішані в цьому певні номенклатурники. Я впевнений, що це просто справа рук старих політичних партнерів Андрія Павелка та Олександра Вілкула, які повернулися до колишнього формату співпраці", - прокоментував ситуацію під час прямого включення на конференції кандидат до обласної ради від партії "Відродження" Святослав Олійник.

У ці хвилини в центрі Дніпропетровська проходить мітинг прихильників партії "Відродження".