25 років Революції на граніті (фоторепортаж)

Протести тривали з 2 по 17 жовтня 1990 року в Україні, найпомітнішим елементом протестів було студентське голодування на площі Жовтневої революції у Києві (нинішньому Майдані Незалежності). Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту: недопущення підписання нового союзного договору; перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року; повернення на територію УРСР українських солдатів, а також забезпечення проходження військової служби юнаками-українцями винятково на території республіки; націоналізація майна Компартії України та ЛКСМУ; відставка голови Ради Міністрів УРСР Віталія Масола.
Революція на граніті стала однією із причин здобуття Україною незалежності у 1991-му році.
Зліва направо - перші лідери Народного Руху України, колишні політв'язні - В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горинь та Іван Драч на установчому з'їзді Руху. Датою створення НРУ вважається 8-10 вересня 1989 р.
Український письменник-фантаст Олесь Бердник (1927 - 2003), праворуч, серед учасників студентської «Революції на граніті», жовтень 1990 р. Олесь Бердник - український письменник-фантаст, автор понад 20 романів і повістей. Член-засновник Української Гельсінкської групи (УГГ). Учасник Великої Вітчизняної війни. Закінчив театр-студію ім. І. Франка (Київ). Працював актором, в 1950 р. був репресований. Почав друкуватися в 1947. У 1979-1984 роках перебував в ув'язненні за «антирадянську діяльність», був амністований.
Мітинг на площі Жовтневої революції (нині Майдан Незалежності) в підтримку Незалежності України в Києві в серпні 1991р.
Мітинг на площі Жовтневої революції (нині Майдан Незалежності) в підтримку Незалежності України в Києві в серпні 1991р.
Демонтаж пам'ятника Леніну на площі Жовтневої Революції в центрі Києва в кінці серпня 1991р. Демонтаж був проведений після провалу августского путчу 1991р. у Москві та проголошення Україною незалежності.
Студентське голодування під час мітингу на площі Жовтневої революції (нині Майдан Незалежності) в підтримку Незалежності України в Києві в жовтні 1991р
Співробітники міліції стримують натиск мітингувальників біля будівлі Верховної Ради під час мітингу на підтримку Незалежності України в Києві у жовтні 1991р.
Робітники розбирають монумент Володимира Леніна під час мітингу на площі Жовтневої революції (нині Майдан Незалежності) в підтримку Незалежності України в Києві у жовтні 1991р.
Президент СРСР Михайло Горбачов тисне руку Голові Верховної Ради України Леоніду Кравчуку в Борисполі 1991 р.
Люди підкидають догори дисидента Левка Лук'яненка, вітаючи проголошення України незалежною державою біля будівлі парламенту України в Києві 24 серпня 1991р
Люди радіють з проголошенням України незалежною державою біля будівлі парламенту України в Києві 24 серпня 1991р.
Український політичний діяч, радянський дисидент, один із засновників Народного руху України, Герой України В'ячеслав Чорновіл з дружиною Атеною Пашко біля пам'ятника Тараса Шевченка у Львові у вересні 1992р.
Святкування 20-ї річниці Революції на граніті
Перехожі розглядають виставку фотографій та історичних матеріалів, присвячену 20-й річниці студентського голодування, "Студентської революції на граніті", у Львові, в суботу, 9 жовтня 2010 р.
Зліва направо - народний депутат від фракції "Наша Україна - Народна самооборона" Олесь Доній, директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Іван Малкович та колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко під час фестивалю повстанської та патріотичної пісні "Гайдамака.уа" у місті Ірпінь, Київської обл., у суботу, 25 вересня 2010 р. Фестиваль присвячений 20-й річниці студентського голодування, "Студентської революції на граніті", пам'яті жертовності за свободу і незалежність України.
Народний депутат від фракції "Наша Україна - Народна самооборона" Олесь Доній, ліворуч, стоїть біля молодої людини, на футболці якого написано: "Україна починається з тебе" під час фестивалю повстанської та патріотичної пісні "Гайдамака.уа" у місті Ірпінь, Київської обл., у суботу, 25 вересня 2010 р. Фестиваль присвячений 20-й річниці студентського голодування, "Студентської революції на граніті", пам'яті жертовності за свободу і незалежність України.
Активісти Української Народної Партії гріються біля багаття під час проведення акції «Масол пішов – і влада піде!», в Івано-Франківську.
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«Революція на граніті», яка була організована силами студентства, не мала на той час аналогів у всій Європі, тому що «оксамитові революції» у Східній Європі в 1989 р. проводили більш зрілі політики.
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