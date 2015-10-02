25 років Революції на граніті (фоторепортаж)

10:00, 02 жовтня 2015
Політика
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25 років тому, 2 жовтня 1990 року, в Україні розпочалася кампанія широкомасштабних акцій ненасильницької громадянської непокори, організована українською молоддю, переважно студентами.

Протести тривали з 2 по 17 жовтня 1990 року в Україні, найпомітнішим елементом протестів було студентське голодування на площі Жовтневої революції у Києві (нинішньому Майдані Незалежності). Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог учасників протесту: недопущення підписання нового союзного договору; перевибори Верховної Ради УРСР на багатопартійній основі не пізніше весни 1991 року; повернення на територію УРСР українських солдатів, а також забезпечення проходження військової служби  юнаками-українцями винятково на території республіки; націоналізація майна Компартії України та ЛКСМУ; відставка голови Ради Міністрів УРСР Віталія Масола.

Революція на граніті стала однією із причин здобуття Україною незалежності у 1991-му році.

Слева направо - первые лидеры Народного Руха Украины, бывшие политзаключенные - Вячеслав Чорновил, Михаил Горынь и Иван Драч на учредительном съезде Руха. Датой создания НРУ считается 8-10 сентября 1989 г.

Украинский писатель-фантаст Олесь Бердник (1927 - 2003), справа, среди участников студенческой

Митинг на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в поддержку Независимости Украины в Киеве в августе 1991г. 24 августа 2006 г. Украина празднует 15-ю годовщину обретения независимости

Митинг на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в поддержку Независимости Украины в Киеве в августе 1991г.
Демонтаж памятника Ленину на пл. Октябрьской Революции в центре Киева в конце августа 1991г. Демонтаж был проведен после провала августского путча 1991г. в Москве и провозглашения Украиной независимости. В среду, 28 июня 2000г. вблизи оставшегося после памятника Ленину пустого постамента были выставлены макеты памятника Независимости, один из которых должен быть установлен на пустующем место. Открытие памятника запланировано на 2001г.

Студенческая голодовка во время митинга на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в поддержку Независимости Украины в Киеве в октябре 1991г
Сотрудники милиции сдерживают напор митингующих возле здания Верховной Рады во время митинга в поддержку Независимости Украины в Киеве в октябре 1991г.
Рабочие разбирают монумент Владимира Ленина во время митинга на площади Октябрьской революции (сейчас Майдан Незалежности) в поддержку Независимости Украины в Киеве в октябре 1991г.
Президент СССР Михаил Горбачев пожимает руку Председателю Верховного Совета Украины Леониду Кравчуку в Борисполе 1991 г.
Люди подбрасывают кверху диссидента Левка Лукьяненко, приветствуя провозглашение Украины независимым государством, у здания парламента Украины в Киеве 24 августа 1991г
Люди радуются с провозглашением Украины независимым государством у здания парламента Украины в Киеве 24 августа 1991г.
Украинский политический деятель, советский диссидент, один из основателей Народного руха Украины, Герой Украины Вячеслав Черновол с женой Атеной Пашко у памятника Тараса Шевченко во Львове в сентябре 1992г.

Святкування 20-ї річниці Революції на граніті

Прохожие рассматривают выставку фотографий и исторических материалов, посвященную 20-й годовщине студенческой голодовки,
Слева направо - народный депутат от фракции
Народный депутат от фракции
Активисты Украинской Народной Партии греются возле костра во время проведения акции

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«Революція на граніті», яка була організована силами студентства, не мала на той час аналогів у всій Європі, тому що «оксамитові революції» у Східній Європі в 1989 р. проводили більш зрілі політики.

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