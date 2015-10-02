Путін прибув у Париж на зустріч лідерів "нормандської четвірки"
12:52, 02 жовтня 2015Політика
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Президент Росії Володимир Путін прибув у Париж на зустріч лідерів "нормандської четвірки".
REUTERS
Як повідомляє ТАСС, літак Путіна приземлився в аеропорту Шарль де Голль.
Зазначається, що Путін вже прибув до Єлисейського палацу. Франсуа Олланд зустрів президента РФ у внутрішньому дворику, спустившись сходами перед входом.
Лідери обмінялися рукостисканнями і пройшли до палацу, де почалася їхня розмова.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Парижі відбудеться зустріч лідерів країн "нормандської четвірки": президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Олланда і президента Росії.
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