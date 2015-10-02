Проголошені "ЛНР" та "ДНР" вибори проведуть відповідно до українських законів, а дату перенесуть - Олланд

Про це він заявив у п'ятницю в Парижі після завершення переговорів у Нормандському форматі, які пройшли за участю президентів України, Росії та Франції Петра Порошенка, Володимира Путіна, Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель, передає власний кореспондент УНІАН.

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За словами Олланда, сторони витратили багато часу на політичний вимір Мінських домовленостей. "Ми домовилися, що місцеві вибори будуть проходити згідно з українським законодавством, але мають бути організовані у погоджені з робочою групою, щоб їхні результати були визнані і не були оскаржені. Вибори не повинні проводитися 18 жовтня, тому вони будуть перенесені на іншу дату. Для цього буде ухвалений окремий закон", - сказав він.

Олланд додав, що після ухвалення відповідного закону, у термін дев'яноста днів "все має бути підготовлено для кампанії".