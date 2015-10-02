Британія готова співпрацювати в рамках Будапештського меморандуму для відновлення суверенітету України - посол

23:59, 02 жовтня 2015
Політика
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Посол Сполученого Королівства Великої Британії та Пінічної Ірландії в Україні Джудіт Гоф заявляє, що її країна готова співпрацювати в рамках Будапештського меморандуму для відновлення повного суверенітету України.

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Про це вона сказала в ефірі телеканалу "UA: Перший".

"На мою думку, наша поточна позиція, яка є незмінною, полягає у підтримці Будапештського меморандуму", - сказала Гоф.

Посол згадала, яку березні 2014 року вона з колишнім міністром закордонних справ Великої Британії була на зустрічі у Парижі, яка була скликана разом із США на основі Будапештського меморандуму. Гоф зазначила, що згідно цього меморандуму, країни підписанти зобов'язані проводити зустрічі у разі порушення цього документу. "Велика Британія та США, так само як і Україна, були присутніми на цій зустрічі на рівні міністрів закордонних справ. Росія на зустріч не з'явилась", - сказала дипломат.

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Гоф завірила, що "ми продовжуємо підтримувати Будапештський меморандум, а от Росія не виконує свою роль, і не бере участі у дотриманні згаданого меморандуму".

Також, британський дипломат додала, що "ми готові включатися у співпрацю в рамках меморандуму, але звичайно важко його дотримуватися, коли одна із ключових його сторін не долучається до цього процесу".

Довідка УНІАН. Будапештський меморандум - меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, котрі надають гарантії суверенітету та безпеки Україні.

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