Виведення іноземних військ повинне пройти без прив'язки до виборів - президент

Про це сказав президент України Петро Порошенко в інтерв'ю низці телеканалів, яке транслював телеканал «Україна».

Порошенко наголосив, що жодних змін у Мінських домовленостях не може бути.

Він зазначив, що у Парижі домовилися, що «кардинально збільшуються можливості ОБСЄ», зокрема, збільшується їхній штат, збільшуються території, де вони будуть мати безперешкодний доступ. Тобто вони на всій окупованій території повинні мати мандат перевірки. Порошенко зазначив, що ОБСЄ повинна мати безперешкодний доступ до ділянки кордону, яка не контролюється Україною. За його словами, виведення іноземних військ повинне пройти зараз без будь-якої прив'язки до виборів.

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Порошенко також додав, що була загроза проведення незаконних нелегітимних виборів до місцевих органів влади 18 жовтня і 1 листопада, то були б знищені всі домовленості.

За його словами, якщо Росія не почне виконувати ці домовленості, то до неї будуть застосовані санкції.