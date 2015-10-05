Кабмін надав суддям і членам ВРЮ право на службове житло

Відповідною постановою уряд доповнив перелік категорій працівників, яким може бути надано таке житло. Зокрема, таке право надано суддям Конституційного, Верховного, Вищого спеціалізованого суду, апеляційних та місцевих судів, а також членам Вищої ради юстиції.

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Раніше право на службове житло на час виконання службових обов'язків мали лише працівники Конституційного суду - керівники структурних підрозділів, їх заступники, головні консультанти, головні спеціалісти секретаріату, радник голови, наукові консультанти та помічники суддів; працівники апарату судів загальної юрисдикції, Державної судової адміністрації та її територіальних управлінь, Національної школи суддів, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів і її члени.