Донецькі комуністи готують Ющенку «теплий прийом»

Донецькі комуністи організовують ветеранів ІІ Світової війни для проведення акції протесту проти приїзду Президента України Віктора ЮЩЕНКА 8 травня на меморіальний комплекс "Саур-Могила".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обкому КПУ з посиланням на першого секретаря обкому, народного депутата України Миколу КРАВЧЕНКА.

У зв`язку з проханнями ветеранів організувати їхню участь у святкових заходах на Саур-Могилі і відвідинами Президентом України цих заходів бюро Донецького обкому КПУ прийняло рішення брати участь у святі окремою колоною, а також провести акцію протесту проти приїзду В. ЮЩЕНКА, йдеться в повідомленні прес-служби Донецького обкому КПУ.

"Бюро Донецького обкому Компартії повністю поділяє думку громадян у тому, що людина, яка тягне країну в НАТО, реабілітовує вояк ОУН-УПА, роздає нагороди есесівським офіцерам і видає укази про знесення всіх пам`ятників радянської епохи, яким є і Саур-Могила, не має права топтати цю святу, политу кров`ю радянських воїнів землю", – заявив М.КРАВЧЕНКО.

За його словами, учасники акції прибудуть на Саур-Могилу організовано на 30 автобусах.

"Висловлюю впевненість у тому, що влада не перешкоджатиме здійсненню своїх конституційних прав жителям області. Будь-які спроби влади перешкодити конституційному праву громадян області можуть привести до непередбачуваних наслідків", - сказав М. КРАВЧЕНКО.